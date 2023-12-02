"У меня секс каждый день": 78-летний Антонов рассказал про интимную жизнь

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30 ноября отмечался международный день секса. Каждый год праздник, который призван привлечь внимание к теме безопасного секса и сексуальности, отмечают в один и тот же день. В календаре праздников и памятных дат день секса значится с 2007 года.
Юрию Антонову в феврале исполнится 79 лет.
"Этот праздник я как-то специально не отмечаю, ибо секс у меня есть и так каждый день", – сообщил артист за кулисами про свою интимную жизнь.
Напомним, Юрий Антонов был женат трижды. Первая жена – Анастасия, уехала жить в США. Вторая жена – Мирослава Бобанович, гражданка Югославии. Третья жена – Анна, живет в Париже.
Интересно, что статистика содержит подтвержденные данные о том, что в пожилом возрасте (60 лет и старше) импотенция диагностируется у 30% мужчин. Видимо, Юрия Антонова миновала чаша сия. И за кумира остается только порадоваться.
Но что дает Антонову ему силы? Что позволяет оставаться в хорошей форме и отлично чувствовать себя? "Горький шоколад, – рассмеялся музыкант. – Это источник моего хорошего настроения".
Скандальный инцидент с украинским флагом, который появился на недавнем концерте Клары Новиковой в Москве, активно обсуждают который день. Не остался в стороне и Народный художник России Никас Сафронов.