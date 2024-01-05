Год соблазняла: разоблачена сказка о "случайном" знакомстве Петрова с женой

В романтическую историю новоиспеченных молодоженов не верят многие

Осенью, как гром среди ясного неба, прогремела новость о женитьбе актера Александра Петрова. И не на Стасе Милославской, с которой Петров встречался четыре года, а на Виктории, которую он встретил за пару недель до свадьбы в ресторане. Романтический флер знакомства громкой пары развеивает Алена Водонаева.

Обручальное кольцо на пальце кинозвезды ошеломило его коллег. О молодой жене актер говорил мало, но в восторженных тонах: Виктория далека от шоу-бизнеса, познакомились они случайно и мгновенно поняли, что это "то самое". На очередном свидании влюбленные просто встали и поехали в ЗАГС расписываться – прямо в будничной одежде.





Мистическая история случайной встречи Петрова и его любимой нашла как сторонников, так и критиков. Пока одни с горящими глазами восхищались судьбой, которая свела двоих из разных миров, и пили за настоящую любовь, другие скептически качали головой, не веря в этакую романтику.

Одна из таких неверящих – Алена Водонаева. Она разоблачила сказку о случайном знакомстве Петрова с женой, заметив, что спонтанности в этой встрече очень мало. Водонаева раскрыла, что будущие молодожены были подписаны в соцсетях друг на друга около года, так что неожиданностью тут не пахнет. По словам ведущей, Виктория год соблазняла Петрова, выкладывая фотографии с эротическим подтекстом.

"Мы живем в XXI веке, где соцсети являются довольно мощным прогревом интереса друг к другу", – отметила журналистка.





Водонаева считает, что для 20-летней студентки театрального института замужество за таким человеком, как актер и режиссер, это билет на кино– и телеэкраны и пропуск в светские круги.

В романтику и спонтанность не верят и многие поклонники Петрова. Еще в июне, судя по блогу Стаси Милославской, бывшей девушки актера, у них все было хорошо – и тут внезапная любовь и свадьба с другой. Алена Водонаева осудила поведение Петрова с Милославской, назвав его поступок недостойным.

Ранее мы писали, что встречу актера с будущей женой невольно спровоцировали его друзья, выбрав место для совместного ужина.

