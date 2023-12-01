Источники сообщили о тайной свадьбе Пересильд

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В прошлом году стало известно, что Юлия Пересельд больше не одинока – ее избранником стал актер Михаил Тройник. Отношения артистка раскрыла вскоре после того, как объявила о окончании союза с режиссером Алексеем Учителем, от которого родила двоих детей.

Сейчас возлюбленные появляются вместе на каждом мероприятии, они постоянно обнимаются, держатся за руки и смотрят друг на друга влюбленным взглядом. Усомниться в больших чувствах, которые возникли между актерами, невозможно.

И вот, спустя год после рассекречивания романа источники сообщили, что Пересильд сыграла тайную свадьбу с избранником. В пятницу, 1 декабря, пара расписалась в ЗАГСе. Официального подтверждения этому нет.

Тройник серьезно уступает по популярности своей возлюбленной. После фильма "Вызов" у режиссеров она буквально нарасхват. Артист утверждает, что такое положение дел его не сильно заботит, и надежды стать более знаменитым он не теряет.

"Ну, может, теперь у него карьера в гору пойдет, а то все как-то не очень", – пишут в Сети под новостью о тайной свадьбе Тройника и Пересильд.

Для артистки возможный брак будет первым, о личной жизни Тройника до романа со звездой "Вызова" известно немногое.

Ранее Юлия Пересильд оказалась в списке звезд, которые подписали обращение к властям. Вместе с ней там были Чулпан Хаматова и Иван Ургант.