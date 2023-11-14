Пересильд неожиданно явилась на премьеру с чужим мужем

Пересильд неожиданно явилась на премьеру с чужим мужем
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Возлюбленный актрисы Михаил Тройник не появился на показе картины с ее участием

Актриса Юлия Пересильд, известная зрителям по фильмам "Вызов", "Зулейха открывает глаза", "Молоко", снялась в новой картине "Нина" талантливого режиссера Оксаны Бычковой. Именно она поставила нашумевший в свое время "Питер FM".

Многим поклонникам показалось странным, что молодой человек Пересильд Михаил Тройник не пришел вместе со своей девушкой на показ фильма, в котором она сыграла главную роль. Однако Юлия одинока в этот вечер явно не была: ее окружали "любовник" по кинокартине Евгений Цыганов и его супруга Юлия Снегирь. Для такого мероприятия Пересильд принарядилась как следует, подчеркнув точеную талию коротким жакетом и чуть расклешенной юбкой до щиколоток.

Сама кинокартина повествует об обычной 40-летней женщине Нине, чья жизнь мерно и неспешно течет своим чередом. Она работает логопедом и вместе с заботливым мужем воспитывает сына. Умиротворенную картину внезапно нарушает любовь юности Нины: мужчина просит, чтобы она встретилась с ним в Тбилиси. Героиня Пересильд не находит в себе сил ему отказать.

Ранее поклонники рассказали, что на самом деле думают о Юлии Пересильд.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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