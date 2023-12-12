Волочкова объявила о подготовке к свадьбе

Балерина рассказала, что в наступающем году намерена выйти замуж

Идея о замужестве посетила балерину Анастасию Волочкову после визита ее близкой подруги, фотографа Елены Голицыной. В разговоре приятельницы вдруг решили, что обе в следующем году создадут семьи.

Приехав в гости, Елена Голицына привезла хозяйке дома букет из белых роз, очень похожий на тот, что держат в руках невесты. Принимая подарок, балерина радостно заявила, что это очень символично, потому что именно в наступающем году она собралась выходить замуж.

В данный момент и Голицына, и Волочкова свободные женщины, но танцовщица уверена, что все поменяется и очень скоро, ведь не просто же так букет похож на свадебный. К тому же она родилась в год Дракона и верит, что покровитель года подарит ей союз с лучшим для нее человеком в этом мире.

Последние месяцы балерине было некогда устраивать личную жизнь, потому что она активно готовила презентацию нового шоу "Одержимость", которая состоялась в последние дни осени. Но прежде мужчины часто влюблялись в известную танцовщицу, покоренные ее фигурой и знаменитыми шпагатами. Однако при этом Волочкова ни разу не была замужем, но от гражданского сожителя родила дочь Ариадну, которой недавно исполнилось 18 лет.

Ранее мы писали, что Волочкова не обиделась на Сергея Лазарева за отказ в совместном фото.

