Наталья Штурм внезапно отменила свадьбу: что произошло

Певица год готовилась к церемонии, но внезапно передумала и вернула кольцо

У Натальи Штурм и ее избранника Альберта богатая история. Познакомились они четыре года назад в Занзибаре, где певица путешествовала. Бизнесмен дважды делал ей предложения, певица их принимала... но свадьбы так и не случилось.

Первый раз бизнесмен сделал ей предложение в июне прошлого года, и в августе пара должна была пожениться. Приняв кольцо, Штурм решила подумать не торопясь. Однако церемонии не было: певица внезапно отменила свадьбу и умчалась в Болгарию к ирландскому музыканту Дереку Глисону. Артистка признавалась, что у нее "сносит крышу" от этого мужчины.

Однако ювелир и бизнесмен не отказался от попытки снова завоевать любимую и осенью того же 2022 года вновь подарил ей кольцо с редким драгоценным камнем. Певица приняла его, признавшись, что с Альбертом ей тепло и уютно.

Целый год шли приготовления к красивой свадьбе, но некоторое время назад все снова закончилось. На своей странице в социальных сетях Наталья Штурм сообщила, что вернула кольцо и отказалась от свадьбы.

"Я больше не невеста", – написала Штурм.

Напомним, это мог бы быть третий брак в жизни Натальи. От двух предыдущих у нее сын Арсений и дочь Елена. Также у 56-летней артистки растут двое внуков, Николос и Даниэль.

Ранее мы писали, что Наталья Штурм похвасталась девственностью.

