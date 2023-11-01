Мария Куликова скрывает свою свадьбу: что известно о ее тайном решении

Мария Куликова скрывает свою свадьбу: что известно о ее тайном решении
Мария Куликова. Фото: Server Amzayev/Russian Look globallookpress.com
Актриса из сериала "Склифосовский" вышла замуж так, что никто и не узнал

Мария Куликова давно и плодотворно снимается в сериалах, за что ее очень любят поклонники. После развода с актером Денисом Матросовым она не думала о личной жизни, как призналась сама актриса, но судьба решила иначе. И вот теперь Мария снова познакомилась с узами Гименея.

В отношениях с мужчиной, за которого Куликова вышла замуж, она состоит более девяти лет. Его появление стало неожиданностью для актрисы. Расставшись с мужем, она была уверена, что с личной жизнью покончено, и даже ремонт в квартире делала с посылом, что отныне единственным мужчиной в ее жизни останется сын. Но внезапно в упорядоченный ритм ворвалась любовь и вот уже скоро первый юбилей знакомства.

"Все это время они остаются замечательными, возможно, поэтому так позитивно смотрю на все, что происходит вокруг меня", – радостно признается артистка.

От брака с Матросовым у Марии Куликовой остался сын Иван, сейчас ему 12 лет. Бывший муж живет неподалеку, так что общению с ребенком ничего не препятствует. Иван спокойно перенес развод родителей, потому что их гастрольный и съемочный график и так не позволял отцу и матери часто быть дома.

Позже мальчик начал спрашивать, что произошло, но ответить на вопросы уже было легче. Матросов рассказывал журналистам, что они с Марией сумели расстаться если не друзьями, то и не врагами, сохранив хорошие отношения и общение ради общего сына.

Источник: Леди Майл.ру ✓ Надежный источник
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