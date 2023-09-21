Вдова Абдулова ответила на слухи о скорой свадьбе

Вдова Абдулова ответила на слухи о скорой свадьбе
Юлия Абдулова. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Женщина встретила свое счастье, подозревают поклонники

Буквально недавно стало известно, что Юлия Абдулова встретила свою любовь спустя пятнадцать лет после кончины супруга. Близкие звездной семьи сообщили, что у той появился кавалер-бизнесмен.

А позднее в соцсетях начали судачить, в каких же отношениях состоит Юлия – пользователям бросилось в глаза фото с крупным кольцом на среднем пальце Абдуловой. Так что той пришлось отвечать на каверзные вопросы.

Абдулова заявила, что любовь к украшениям свойственна каждой женщине – в качестве подтверждения выложила пару фото с крупными перстнями. Так что ничего предосудительного в желании быть красивой нет.

Однако точного ответа на интересующий всех вопрос Юлия не дала – лишь туманно сообщила, что ей доводилось встречать того самого.

"Получала предложения, принимала, расставалась, снова встречала свою судьбу… Я такая как все", – отмахнулась вдова.

В том же сообщении женщина призвала публику не искать в ее словах двойной смысл и не пытаться читать между строк – как вдруг заявила, что "осень – пора свадеб" (правда, с вопросительным знаком в конце).

Кое-что о новом избраннике Абдуловой все-таки сказать можно, если верить слухам: в окружении семьи говорят, что мужчина никак не связан с шоу-бизнесом и светской тусовкой. Друг Юлии сообщил, что ее возлюбленный – "из сферы фитнеса".

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Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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