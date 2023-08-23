"Я смелая очень": о чем мечтает жена Абдулова после смерти актера

"Я смелая очень": о чем мечтает жена Абдулова после смерти актера
Александр Абдулов. Фото: /t.me/zvezdach_mag
Вдова поделилась своей неожиданной идеей с поклонниками

Юлия Абдулова пережила смерть супруга Александра пятнадцать лет назад. Любимец публики ушел из жизни на 55-м году жизни. С тех пор главная и единственная забота в жизни вдовы – дочь Евгения, которая не помнит папу. Тем не менее, его прежнее окружение не забывает овдовевшую женщину и ее наследницу, оказывая всякий раз посильную помощь.

Недавно вдова Абдулова решила освоить социальные сети, в которых делится воспоминаниями о покойном супруге. Недавно Юлия призналась, что желает сделать из жилища Александра его дом-музей – поклонники точно оценят атмосферу, в которой тот жил и творил.

"Буду думать. Это я что-то смелая очень", – рассудила Абдулова, рассказывая публике о пришедшей в голову идее.

А Евгения всегда находится рядом с мамой, оказывая ей всяческую поддержку. Как говорит сама вдова, на дочь уже можно положиться, хотя той всего шестнадцать лет.

К слову, сама Юля – человек, далекий от публичности. Рассказывать о своих желаниях поклонникам она начала буквально недавно – вот и поведала об идее с музеем. И призналась, что желает дочери встретить такое же верное и преданное окружение, какое было у ее отца.

А ранее мы писали, что у звезды "Обыкновенного чуда" вдруг объявился "внебрачный сын".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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