Анна Хилькевич сделала заявление о разводе

Актриса рассказала, из-за чего на самом деле рухнул ее брак

Актриса Анна Хилькевич сейчас счастлива в отношениях со вторым супругом. У пары растет две прекрасные дочки, которых они обожают всем сердцем. Однако такой прекрасной жизнь артистки была не всегда, ей пришлось пережить сложные периоды, пока она не нашла свою вторую половину. Например, первый брак звезды оказался не настолько успешным, насколько ей того хотелось.

На YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой Анна Хилькевич призналась телеведущей, что стало причиной ее развода с первым супругом. Оказалось, что с Антоном Покрепой она рассталась после терапии у семейного психолога. Видимо, в работе со специалистом выявились моменты, ставшие критичными для семейной жизни.

Вторым мужем актрисы стал бизнесмен Артур Волков. Вместе они уже более 11 лет. За это время случалось всякое, и конфликтов было немало, поскольку, признается звезда, ее "реактивный" характер не раз становился поводом для ссор. Тем не менее инциденты не становились причиной развода, потому что супругам удавалось каждый раз справиться с кризисом и наладить разговор.

"Я реактивная, импульсивная. А теперь мы разговариваем интеллигентно", – подчеркнула артистка.



Анна и Артур поженились в августе 2015 года, вскоре после родилась их первая дочь Арианна, а через три года в доме появился второй малыш – дочка Мария.

Хилькевич охотно рассказывает о своих дочерях, в том числе и о методах воспитания. Так, она призналась, что рукоприкладство не рассматривает как один из инструментов педагогики и материнства в принципе.

Напомним, недавно Анна Хилькевич и Станислав Ярушин подняли на смех бывшую коллегу по сериалу "Универ" Анну Самбурскую за неприлично высокие требования той к гонорарам.

