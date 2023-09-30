"Ревела два месяца": Власова заговорила после скандального развода с мужем

"Ревела два месяца": Власова заговорила после скандального развода с мужем
Наталия Власова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица долго не могла прийти в себя

Пять лет назад Наталия Власова решила разойтись с супругом Олегом Новиковым. Пара развелась по инициативе супруга звезды, о чем рассказала Лере Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион".

Исполнительница рассказала, что знакомство с шоу-бизнесом оказалось для нее "убийственным" и оказалась не готова к большой славе. А пережитый брак с Олегом не может вспомнить без слез – долго отходила после развода и еще пару месяцев постоянно ревела.

Как признавалась сама Наталия, постепенно чувства у супругов друг к другу начали угасать. Из отношений пропала страсть – любви  теперь места не оставалось. Настолько привыкли к быту, что перестали замечать существование друг друга. Общение превратилось в обыденность – оставалось только ностальгировать и вздыхать по тем временам, когда между возлюбленными оставалась искра.

"Перестали заряжать друг друга энергией, отдалились друг от друга и поняли, что назад дороги уже просто никакой нет", – признавалась Власова.

Дочка Пелагея первое время не знала даже, что родители уже не вместе. Несколько месяцев певица с мужем скрывали расставание – боялись реакции дочки и тянули. В итоге, услышав о расставании, та не стала сильно страдать – уже привыкла, что папы нет рядом.

А недавно певица поведала об отношениях с отцом-тираном.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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