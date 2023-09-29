"Просто чудовище!": Власова встретилась спустя много лет с отцом-тираном

Звезда не в силах простить то, что сотворил родитель

Исполнительница Наталия Власова оказалась бессильной перед лавиной эмоций, нахлынувших на нее при воспоминаниях отца, от которого она успела настрадаться в детстве. А в итоге оказалось, что родителя привели в студию НТВ, где звезда делилась откровениями.

Власова призналась, что дома все существовало по строгим правилам родителя, который сурово наказывал дочь за каждый проступок и тиранил родных. Позвонили в неподходящее время – телефон дочери немедленно падал на пол. Ну а разведясь с супругой, прогнал бывшую с детьми и переписал жилье на свое имя (это он успел сделать заранее).

"Это просто чудовище какое-то! Я не понимаю", – всхлипнула заплаканная звезда, назвавшая отца "деспотом и тираном".

Впрочем, после развода родителей жизнь Наталии не стала слаще. Детей с матерью буквально вышвырнули на улицу. А ту самую квартиру покупали родственники с обеих сторон. Выброшенная на улицу мать с детьми сняла жилье с одной сумкой в руках.

А ранее мы сообщали, что Власовой резко поплохело во время корпоратива. Концерт пришлось отменять. Уйдя за кулисы, звезда рухнула без сознания.