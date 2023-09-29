"Просто чудовище!": Власова встретилась спустя много лет с отцом-тираном

"Просто чудовище!": Власова встретилась спустя много лет с отцом-тираном
Наталия Власова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда не в силах простить то, что сотворил родитель

Исполнительница Наталия Власова оказалась бессильной перед лавиной эмоций, нахлынувших на нее при воспоминаниях отца, от которого она успела настрадаться в детстве. А в итоге оказалось, что родителя привели в студию НТВ, где звезда делилась откровениями.

Власова призналась, что дома все существовало по строгим правилам родителя, который сурово наказывал дочь за каждый проступок и тиранил родных. Позвонили в неподходящее время – телефон дочери немедленно падал на пол. Ну а разведясь с супругой, прогнал бывшую с детьми и переписал жилье на свое имя (это он успел сделать заранее).

"Это просто чудовище какое-то! Я не понимаю", – всхлипнула заплаканная звезда, назвавшая отца "деспотом и тираном".

Впрочем, после развода родителей жизнь Наталии не стала слаще. Детей с матерью буквально вышвырнули на улицу. А ту самую квартиру покупали родственники с обеих сторон. Выброшенная на улицу мать с детьми сняла жилье с одной сумкой в руках.

А ранее мы сообщали, что Власовой резко поплохело во время корпоратива. Концерт пришлось отменять. Уйдя за кулисы, звезда рухнула без сознания.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
По теме

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей