Рухнула на пол: певицу Власову увезли в реанимацию прямо со сцены

Рухнула на пол: певицу Власову увезли в реанимацию прямо со сцены
Наталия Власова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезде резко поплохело во время выступления

44-летняя исполнительница Наталия Власова в ужасающем состоянии. Во время корпоратива звезде стало плохо – концерт сразу же отменили. Во время выступления певице резко поплохело. Откланявшись перед публикой, она ушла за кулисы, где и рухнула без сознания. Прибывшая на место скорая диагностировала у нее сердечную недостаточность.

Сейчас Наталия под наблюдением врачей. За пару часов до самого концерта она жаловалась на неважное состояние, хотя решила не отменять свой перфоманс.

В конце марта, кстати, авто Наталии было обстреляно – из ружья. Об этом сама Власова сообщала поклонникам в соцсетях. Такой вполне мог инцидент отразиться на ее здоровье звезды. Хотя и певица не из робкого десятка: узнала личность стрелявшего, о чем сообщила полиции.



Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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