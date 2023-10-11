Табаков-младший вспомнил о ценном совете Миронова после ссоры с отцом

Табаков-младший вспомнил о ценном совете Миронова после ссоры с отцом
Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Мужчина признался, что по молодости не понял тех наставлений

Антон Табаков успел попробовать себя и в кино, и на сцене. Режиссеры до сих пор придерживаются мнения, что наследник Олега Табакова, который стал бизнесменом и ресторатором, не реализовал свой потенциал и на десятую часть от всего своего таланта.

Впрочем, отец никогда не настаивал, чтобы Антон выбрал его путь. Актерская жизнь ему отлично знакома. За кулисами ему довелось познакомиться лично с гениальным Андреем Мироновым, который дал однажды Антону мудрый совет.

Дело было еще на съемках "Человека с бульвара Капуцинов". Антон пожаловался гениальному актеру на батюшку. Почему – уже и не вспомнит. И Миронов, внимательно посмотрев на молодое дарование, признал, что тот, вероятно, оказался не прав. Однако поистине счастлив тот, кто не лишен в своей жизни отца.

"Как же хорошо, что он у тебя есть. И ты даже не представляешь, как ты сильно поменяешь свое мнение, когда его не станет…", – вспомнил Антон.

Табаков признается, что по молодости и не понял, что имел в виду актер – понимание пришло лишь десятки лет спустя. Антон жалеет, что длительное время проживал за пределами России и не давал дочерям толком пообщаться с дедушкой.

Фоторепортаж
Ради успеха Табаков шел на все
Кадр youtube.com Олег Табаков. Кадр из фильма &amp;#34;12 стульев&amp;#34; Кадры из фильма &amp;#34;Двенадцать стульев&amp;#34;
Кадры из фильма &amp;#34;После дождичка в четверг&amp;#34; Кадры из фильма &amp;#34;Мэри Поппинс, до свидания!&amp;#34; Кадры из фильма &amp;#34;Человек с бульвара Капуцинов&amp;#34;
Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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