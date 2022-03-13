Актриса долгое время не выходила на связь

Дочь Олега Табакова Александра пропала из поля зрения публики. Один из соседей даже заявил, что актриса умерла, так как ее никто не видел больше года. К счастью, домыслы людей оказались неверными, и Александра Табакова поговорила с журналистами.

Оказалось, что много лет назад актриса была вынуждена буквально закрыться от прессы. Дело в том, что Олег Табаков бросил мать Александры, Людмилу Крылову, и ушел к Марине Зудиной. С тех пор актерская карьера старшей дочери режиссера пошла на спад. Узнав о новой женщине отца, она написала заявление на уход из театра. Несмотря на то, что Табаков просил ее остаться, актриса не изменила своего решения. Таким образом, неудача в профессии буквально сподвигла ее к затворничеству. Долгое время женщину не было видно и слышно.

Табакова призналась журналистам, что они одни из тысячи, которым удалось убедить ее открыть им дверь. Она также заявила, что корреспонденты могу считать это достижением и предлогом для повышения.

Ранее стало известно о том, что Ольга Бузова покинула территорию Россию. Певица и ведущая сама сообщила об этом в своем блоге. Она рассказала подписчикам, что уехала на отдых в Арабские Эмираты, чтобы хотя бы на время расслабиться.