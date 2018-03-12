Ради успеха Табаков шел на все
Олег Табаков оставил после себя улыбку – ему на славу удавались комедийные роли. Вот лишь некоторые из них.
"Простоквашино"
Именно с котом Матроскиным чаще всего ассоциировался Олег Табаков, а точнее, его голос – вальяжный и ленивый. Когда сага о приключениях в небольшой деревушке вышла на экраны, актера часто во время встреч со зрителями просили сказать что-нибудь голосом его мультяшного персонажа. И даже не отпускали со сцены до тех пор, пока он не исполнял просьбу.
Теперь, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правления студии Юлианы Слащевой, все новые серии "Простоквашино" будут посвящены светлой памяти Табакова.
"Двенадцать стульев"
Голубой воришка Альхен навсегда вписал Табакова в список комедийных артистов нашей страны. По мнению многих, его персонаж совершенно затмил аналог в исполнении Григория Шпигеля в фильме Леонида Гайдая.
"Мэри Поппинс, до свидания!"
Мисс Эндрю была настолько отвратительной особой, что режиссер картины Леонид Квинихидзе не отважился пригласить на эту роль женщину. Он предложил переодеться в платье Олегу Табакову. Тот с удовольствием согласился и впервые в жизни ради съемок даже сделал себе маникюр.
"Человек с бульвара Капуцинов"
В комедийном вестерне Аллы Суриковой актер, будучи к к тому моменту ректором школы-студии МХАТ, сыграл корыстолюбивого бармена Гарри Мак-Кью Чтобы придать образу больше комичности, актер вставил в нос трубочки, из-за чего тот стал более мясистым, а само лицо, как говорил Табаков, плюшевым.
"После дождичка в четверг"
Его Кощей вовсе не злобный тип, который висит на цепях и пьет кровь младенцев. Нет, это вполне себе улыбчивый мужчина в самом расцвете сил, с румяными щечками, которые так и хочется потрепать. В комической роли главное злодея народных сказок Табаков был просто бесподобен.
Россияне увернулись от санкций
Евросоюз продлил срок действия ограничительных мер, но ничего этим не добьется
После выборов наступит оттепель
Зима упорно не желает уходить из столицы
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина