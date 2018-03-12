Ради успеха Табаков шел на все

Мэтр делал то, чего никогда не стал бы делать в жизни. Но зритель – святое

Олег Табаков оставил после себя улыбку – ему на славу удавались комедийные роли. Вот лишь некоторые из них.

"Простоквашино"

Именно с котом Матроскиным чаще всего ассоциировался Олег Табаков, а точнее, его голос – вальяжный и ленивый. Когда сага о приключениях в небольшой деревушке вышла на экраны, актера часто во время встреч со зрителями просили сказать что-нибудь голосом его мультяшного персонажа. И даже не отпускали со сцены до тех пор, пока он не исполнял просьбу.

Теперь, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правления студии Юлианы Слащевой, все новые серии "Простоквашино" будут посвящены светлой памяти Табакова.

"Двенадцать стульев"

Голубой воришка Альхен навсегда вписал Табакова в список комедийных артистов нашей страны. По мнению многих, его персонаж совершенно затмил аналог в исполнении Григория Шпигеля в фильме Леонида Гайдая.

"Мэри Поппинс, до свидания!"

Мисс Эндрю была настолько отвратительной особой, что режиссер картины Леонид Квинихидзе не отважился пригласить на эту роль женщину. Он предложил переодеться в платье Олегу Табакову. Тот с удовольствием согласился и впервые в жизни ради съемок даже сделал себе маникюр.

"Человек с бульвара Капуцинов"

В комедийном вестерне Аллы Суриковой актер, будучи к к тому моменту ректором школы-студии МХАТ, сыграл корыстолюбивого бармена Гарри Мак-Кью Чтобы придать образу больше комичности, актер вставил в нос трубочки, из-за чего тот стал более мясистым, а само лицо, как говорил Табаков, плюшевым.

"После дождичка в четверг"

Его Кощей вовсе не злобный тип, который висит на цепях и пьет кровь младенцев. Нет, это вполне себе улыбчивый мужчина в самом расцвете сил, с румяными щечками, которые так и хочется потрепать. В комической роли главное злодея народных сказок Табаков был просто бесподобен.