Смерть давно преследует Табакова

Жизнь народного артиста не раз висела на волоске

Как-то Олег Павлович признался, что часто думает, как долго еще он сможет видеть своих детей. Сегодня эти слова вспоминаются многими, ведь в жизни любимца миллионов было много трагедий.

Уже больше месяца любимый актер находится в больнице. Периодически его вводят в состояние искусственной комы. Недавно появилась информация, что медики подозревают у актера энцефалопатию - поражение клеток головного мозга.

Впервые о состоянии Табакова рассказала его жена - актриса Марина Зудина. "Ухудшений нет никаких", - цитирует ее "Пятый канал". Но на вопрос о том, когда артист вернется на сцену, она не ответила.

Почитатели таланта Олега Павловича молятся о его скорейшем выздоровлении, тем более что он не первый раз находится между жизнью и смертью.

Едва не попал под трамвай

Однажды молодого Табакова чуть не затянуло под колеса трамвая. Как вспоминал сам актер, виной всему стала его беспечность. Он мог бы дождаться следующего трамвая, но торопился и заскочил на подножку уже отправляющейся махины. Одно неловкое движение - и нога соскользнула. Ее начало затягивать под колеса. Еще немного, и Табаков мог остаться в лучшем случае инвалидом. Его спас какой-то мужчина в форме майора, который рывком поднял парня за шкирку, чем, возможно, спас ему жизнь.

В молодости перенес инфаркт

Олегу Табакову было всего 29 лет, когда с ним случился инфаркт. Виной всему - сумасшедший темп, который взял выпускник театрального училища. К тому моменту он уже снялся в 40 картинах. Много сил забирали театр и работа на радио. Актер спал всего по несколько часов, вот сердце и не выдержало. Плохо ему стало на репетиции спектакля, премьера которого должна была состояться через месяц. В больнице врачи и поставили неутешительный диагноз.

Уже тогда он не особо прислушивался к рекомендациям медиков. И вопреки их наказам взять тайм-аут и соблюдать постельный режим при первой же возможности вернулся на сцену. Он даже не бросил курить свою любимую трубку.

Впрочем, как отмечал впоследствии Олег Павлович, тот случай заставил его пересмотреть отношение к жизни. Он понял, что больше не может позволить себе тратить время на то, что неинтересно.

Едва не погиб в авиакатастрофе

В начале 2000-х Олег Табаков летел из Москвы в Вену по делам театра. Сидел в хвосте Ту-154 и беспечно заигрывал с соседками. Он не заметил, как началась паника, лишь увидел краем глаза бегущего в его сторону стюарда. В руках которого были пассатижи и отвертка. Когда стюард отодрал от обивки кусок пластика, к ужасу пассажиров, показались языки пламени.

Как рассказывал актер, в салоне все стали прощаться с жизнью. А сам он был твердо уверен, что не погибнет.

Передав на землю сигнал SOS, самолет пошел на резкое снижение и совершил экстренную посадку в Варшаве. На аэродроме уже дежурили "скорые" и пожарные машины - все были готовы к трагическому финалу. К счастью, удалось обойтись без жертв. Эвакуированные из лайнера пассажиры увидели его обуглившийся хвост.

ЧП в воздухе не спровоцировало у Табакова приступы аэрофобии. В своих интервью он не раз говорил, что чему быть, того не миновать. А пытаться сбежать от судьбы, по его словам, как минимум глупо.