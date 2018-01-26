Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Больной Табаков угрожает безопасности Украины

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
продолжениеСаакашвили лишили ночной жизни
Украинский телеканал "Интер" ответит за мушкетеров

Показ в середине месяца советских фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Чародеи" вышел боком украинскому телеканалу "Интер" - теперь их будут проверять на предмет соблюдения законодательства.

Как пояснили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, поводом внеплановой проверки стало обращение в СБУ некоего гражданина М.М. Ковбыка относительно демонстрации фильмов с актерами из списка лиц, угрожающих безопасности страны. Речь идет о Михаиле Боярском, Борисе Клюеве, Валентине Гафте, а также Олеге Табакове, который, к слову, сейчас находится в бессознательном состоянии.

По теме

Соответствующее заявление ведомство распространило накануне. В нем, в частности, говорится о том, что показ фильмов с актерами из «черного списка» противоречит закону Украины о телевидении и радиовещании.

Кстати, еще перед новогодними праздниками Министерство культуры Украины напомнило домашним телеканалам о запрете на трансляцию программ и фильмов с участием актеров-изгоев. За игнорирование требований чиновники пригрозили административной и иной ответственностью.

На данный момент в черный список Минкульта Украины входит 118 человек, многим из которых въезд в страну был закрыт после посещения ими полуострова Крым. Список регулярно дополняется новыми фамилиями.  

Фоторепортаж
Олег Табаков: "Я долгожитель и производитель"
+
Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

До ядерного катаклизма осталось 2 минуты

Мир стоит на пороге своего конца

Икру и масло довели до идеала

Определены новые стандарты качества на ряд продуктов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей