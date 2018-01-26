Больной Табаков угрожает безопасности Украины
Показ в середине месяца советских фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Чародеи" вышел боком украинскому телеканалу "Интер" - теперь их будут проверять на предмет соблюдения законодательства.
Как пояснили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, поводом внеплановой проверки стало обращение в СБУ некоего гражданина М.М. Ковбыка относительно демонстрации фильмов с актерами из списка лиц, угрожающих безопасности страны. Речь идет о Михаиле Боярском, Борисе Клюеве, Валентине Гафте, а также Олеге Табакове, который, к слову, сейчас находится в бессознательном состоянии.
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Соответствующее заявление ведомство распространило накануне. В нем, в частности, говорится о том, что показ фильмов с актерами из «черного списка» противоречит закону Украины о телевидении и радиовещании.
Кстати, еще перед новогодними праздниками Министерство культуры Украины напомнило домашним телеканалам о запрете на трансляцию программ и фильмов с участием актеров-изгоев. За игнорирование требований чиновники пригрозили административной и иной ответственностью.
На данный момент в черный список Минкульта Украины входит 118 человек, многим из которых въезд в страну был закрыт после посещения ими полуострова Крым. Список регулярно дополняется новыми фамилиями.
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