Будущее Табакова предрешено
Мэтр отечественного театра и кинематографа Олег Табаков находится в стабильно тяжелом состоянии. В ближайшее время он вряд ли вернется в сознание. Об этом рассказала "Утру" ясновидящая и таролог Марианна Абравитова.
"Состояние у него подвешенное. Я смотрю, что лучше ему не стало, хотя из состояния пиковой точки его вывели. Ну он не далеко ушел от своего состояния. Применяются состояние "искусственная кома" и разные другие методы сохранения энергии, растягивание ее во времени. Он не находится в страдании. Все делается для того, чтобы лечение и состояние его поддерживалось в нормальном ритме. Честно скажу, что сознательная и психическая функции притушены. Поэтому полной осознанности с его стороны нет. Полная прозрачность", - сообщила она.
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По словам Марианны, в состоянии искусственной комы Табаков пробудет еще долго. "Но надо честно сказать, что в лучшую сторону ситуация не сдвинется. Облачное и неосознанное состояние - вот о чем говорят карты", - пояснила Марианна.
"Люди близкие, коллеги, артисты театра, все так же сопереживают и так же как будто пребывают в аналогичном настрое. Все, безусловно, надеются, что это как-то изменится в лучшем направлении. Все молятся за него и делают все в духовном плане, чтобы задержать его на этой земле. И хочу заметить, что это у них получается. Важно не только сознание врачей и их действия, но и тот мощный поток позитивной энергии, которая сейчас направлена на Табакова.
Можно сказать, что все мы попросту не готовы смириться с его болезнью и хотим заставить судьбу изменить планы насчет Табакова. Пусть он остается с нами еще долгое время", - заключила ясновидящая.
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