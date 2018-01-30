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Состояние Табакова резко ухудшилось

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Врачи допускают и далеко не хорошее будущее актера

Сегодня у Олега Павловича начались судороги, сообщает StarHit. Это может привести к смерти головного мозга.

Однако с этим не согласился друг Табакова - народный артист РФ Авангард Леонтьев. Актер и режиссер сейчас находится в реанимации, но его состояние стабильно, рассказал он телеканалу "Звезда". 

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"Ситуация "на контроле", - добавил Леонтьев. По его словам, "никаких известий о ухудшении здоровья Олега Павловича" нет. Артист "в сознании, дышит сам, стабилен", отметил его друг.

В конце ноября прошлого года Табаков попал в реанимацию. По словам его родных, это было плановое обследование.

Однако, как показали дальнейшие события, причина госпитализации заключалась в проблемах со здоровьем. Они были настолько серьезными, что несколько раз врачи погружали актера в искусственную кому, чтобы снизить нагрузки на измученный организм.

В это состояние Табакова погружали несколько раз. На врачебном языке, поясняет телеканал "360", оно называется "медикаментозная седация" - угнетение сознания, при котором пациент находится в состоянии сна, не может выполнять указания врача и зачастую утрачивает способность к адекватному дыханию.

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