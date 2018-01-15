Табаков навсегда попрощался со зрителями

Мэтр больше не вернется на сцену

Вот уже несколько месяцев со страниц СМИ не сходят новости о состоянии актера и режиссера Олега Табакова. Некоторые журналисты со ссылкой на свои "авторитетные" источники уверяют, что любимец россиян вот уже несколько недель без сознания и уже не выкарабкается. Родственники мэтра не имеют единого мнения о его состоянии и также высказывают разные версии. О том, что сейчас происходит с артистом, в комментарии "Утру" рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба



"Могу сказать, что на сегодняшний момент из своего острого состояния болезни выкарабкался. Сейчас идет тенденция на улучшение и стабилизацию его состояния. Причем мне показывают карты, что у него достаточно ясный взгляд и светлый разум, в общем, он возвращается к тому Табакову, которого мы помним, любим и привыкли видеть", - отметила она.

По словам Абравитовой, никаких серьезных проблем со здоровьем у Табакова не будет.

"Поэтому сейчас ему будет становиться только лучше. На его организм, немолодой, была проведена серьезная атака, и, безусловно, потери по здоровью, конечно же, есть. Вернуться к работе полноценно он уже не сможет. Конечно, он будет давать определенные советы и что-то подсказывать, но уже не так активно, как раньше", - продолжила таролог.

При этом есть и плохие новости. Марианна отметила, что больше артист на сцену не выйдет.

"Постановки делать уже не сможет. Теперь вся его жизнь будет проходить внутри семьи. Все его безмерно любят. В общем-то у него есть время, что бы пожить. Но все же его состояние нужно постоянно контролировать. Лечение и поддерживающая терапия - неизменные его спутники. Все поклонники рады, что он вернулся к жизни", - считает она.

Марианна отметила, что болезнь навсегда поменяла мировоззрение артиста.

"Он стал еще мудрее и ко многим вещам стал относиться более чем глубоко. Если бы он смог написать книгу, то мы получили бы гениальное произведение. Сам, конечно, он это сделать не в состоянии. Возможно, это могло бы происходить под диктовку. Он заглянул практически за занавес физического состояния жизни человека. Не факт, что этой информацией он захочет поделиться с нами, но все мы понимаем, что эти жизненные трудности могут сделать из человека истинного философа", - заключила она.

