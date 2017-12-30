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В элитной московской клинике проморгали тяжелейший сепсис у Табакова

Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
Анонс

Руководитель МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков с 27 ноября находится в Первой градской больнице. Недавно появлялась информация о том, что его вывели из искусственной комы, но он перестал узнавать окружающих. Впрочем, близкие Табакова ее опровергли - по словам родных, артист в сознании, всех узнает и шутит. Только очень быстро устает.

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О выписке из больницы речи пока не идет, однако тяжелейший кризис преодолен, пишет "Комсомольская правда". По информации издания, у Табакова был сильнейший сепсис. От смерти его  спасло то, что у него оказался очень крепкий организм.

В театре предполагают, что воспалительный процесс спровоцировала установка зубных имплантов. А в известной клинике, где лечатся многие театральные деятели, тяжелое воспаление просмотрели. В результате, в Первую градскую Табаков попал в очень запущенном состоянии, но на его счастье там оказались компетентные врачи, которые сумели его спасти.
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