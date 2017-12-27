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Табаков перестал узнавать близких

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
СМИ рассказали последние новости о самочувствии худрука МХТ

Поклонники таланта Олега Табакова продолжают с волнением следить за новостями о самочувствии артиста. Как сообщает РЕН ТВ, худрук МХТ и "Табакерки" находится в сознании, но никого из присутствующих не узнает. Ранее врачи ввели Табакова в искусственную кому, чтобы облегчить ему выздоровление.

Олег Павлович был госпитализирован в реанимацию Первой градской больницы месяц назад, 27 ноября. СМИ называли разные причины болезни артиста, сначала сообщалось о плановом обследовании Табакова, однако затем стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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На этом фоне у Олега Павловича начались проблемы с сердцем. Таким образом, его состояние остается стабильно тяжелым

Валентина МАЙОРОВА
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