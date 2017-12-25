Сын Табакова раскрыл новые подробности его состояния

Ранее газеты сообщали, что режиссеру стало намного хуже

С режиссером и актером Олегом Табаковым, который вот уже четвертую неделю находится в больнице, все нормально. Об этом сообщил его младший сын Павел.

"Все хорошо. Все хорошо", - цитирует его "Говорит Москва".

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При этом молодой человек не уточнил, что именно происходит с его отцом сейчас.

Новость о том, что Табакову-старшему стало хуже, появилась утром 25 декабря.

Артиста увезли в Первую градскую больницу в тяжелом состоянии в ночь на 27 ноября. Тогда в руководимом им театре утверждали, что мэтр отправился туда на "обычное обследование", а старший сын Антон уверял, что у отца пневмония. Младший сын Павел подтверждал версию об обследовании.