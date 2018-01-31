Названа причина побега сына Табакова
Неделю назад СМИ облетела новость о том, что старший сын мэтра отечественного кинематографа Олега Табакова Антон спешно покинул Россию. Некоторые журналисты в своих материалах открыто спекулировали и утверждали, что своим поступком тот предал отца. При этом никаких официальных комментариев никто из близких семьи не дал. В это время в том, что произошло на самом деле, попыталась разобраться таролог Марианна Абравитова.
"Такая подача, что он Россию бросил и отца бросил и все бросил, сама по себе очень жесткая изнутри. Все это несколько не так. Это все выглядит совсем иначе. Он 10 лет не живет в России. Прекрасно обосновался в Париже и великолепно там себя чувствует и уезжать оттуда не хочет. Поэтому, так как у нас меняются времена, и бизнес ему уже поднадоел. Кстати, в последнее время у него усугубились проблемы касательно человеческого фактора. Это связано с непониманием, с воровством и со многими другими проблемами. Некоторые друзья, связанные с ним в бизнесе, отвернулись от него, и в связи с этим наступило полное разочарование. Да и в целом в людях вообще", - рассказала она.
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По словам Марианны, по этой причине Антон Табаков принял решение закрыть свой бизнес в России.
"Такой выбор, может, и эмоциональный, но логичный. Те люди, которые здесь были его глазами и руками, его подвели. На данный момент замену он не нашел и понимает, что уследить за всем, что происходит, будучи вдали, нереально. Отсюда следует первая часть его решения", - пояснила ясновидящая.
Абравитова отметила, что Францию сын мэтра стал воспринимать как свою родину.
"Он там находится и любит эту землю. Сейчас он находится там, где ему хорошо и комфортно, и семья испытывает то же самое", - считает она.
Марианна также отметила, что отношения между Табаковым старшим и младшим хорошие.
"Тема с отцом, конечно же, больная. Но присутствие его личное здесь не требуется. Все зависит от врачей. И ставить вопрос, что он бросил отца, неверно. Ров между ними был, но он далеко за спиной. Все уже переосмыслено. Сейчас в душе к отцу у него полный мир, все давно встало на свои места. Совершенно иначе все уже обстоит. Он видит все уже иначе и полностью понимает отца. Расстояние между ними не имеет важности. Он молится за него, и сочувствует, и помогает. И, находясь даже тут, он абсолютно ничего не поменяет. Все, что он сейчас делает, абсолютно правильно и объяснимо", - резюмировала она.
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