Антон Табаков окончательно перебрался в Париж, поближе к детям

Старший сын Олега Табакова продал ресторанный бизнес в России. Свое решение он объяснил тем, что стало сложно следить за делами на расстоянии – все больше времени Антон Табаков проводит с семьей в Париже.

"Семья постоянно проживает во Франции. Семь лет назад купил здесь квартиру. Жена с дочкой перебрались сразу же, а я постоянно курсировал туда-сюда. Однако в последнее время бываю в Москве все реже, а следить за делами ресторанного бизнеса на расстоянии сложно. Да и иные причины нашлись", - рассказал Табаков-младший изданию StarHit.

Он говорит, что старается проводить как можно больше времени с младшими детьми: Антонина ходит в школу, а Мария - в детский сад. Кроме того, предприниматель решил, что пришло время отдохнуть.

"Мой трудовой стаж уходит корнями в далекий 1966-й: в шесть лет я впервые снялся в кино и получил гонорар. Это было почти пятьдесят два года назад! Так что могу позволить себе побыть безработным", - пояснил он.

Антон Табаков – сын Олега Табакова от брака с Людмилой Крыловой. Первоначально пошел по стопам родителей, с раннего возраста начав сниматься в кино. Затем отошел от карьеры актера и занялся ресторанным бизнесом, заметно преуспев на этом поприще.

Его отец, народный артист СССР, худрук Московского художественного театра имени Чехова Олег Табаков с 27 ноября прошлого года находится в больнице в тяжелом состоянии.

Точной информации о его болезни нет. Сообщалось, что у Табакова диагностировали воспаление челюсти из-за неудачной имплантации и деструктивную пневмонию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Прогнозы врачей остаются пессимистичными.

