Сын Табакова продал бизнес и покинул Россию
Старший сын Олега Табакова продал ресторанный бизнес в России. Свое решение он объяснил тем, что стало сложно следить за делами на расстоянии – все больше времени Антон Табаков проводит с семьей в Париже.
"Семья постоянно проживает во Франции. Семь лет назад купил здесь квартиру. Жена с дочкой перебрались сразу же, а я постоянно курсировал туда-сюда. Однако в последнее время бываю в Москве все реже, а следить за делами ресторанного бизнеса на расстоянии сложно. Да и иные причины нашлись", - рассказал Табаков-младший изданию StarHit.
Он говорит, что старается проводить как можно больше времени с младшими детьми: Антонина ходит в школу, а Мария - в детский сад. Кроме того, предприниматель решил, что пришло время отдохнуть.
"Мой трудовой стаж уходит корнями в далекий 1966-й: в шесть лет я впервые снялся в кино и получил гонорар. Это было почти пятьдесят два года назад! Так что могу позволить себе побыть безработным", - пояснил он.
Антон Табаков – сын Олега Табакова от брака с Людмилой Крыловой. Первоначально пошел по стопам родителей, с раннего возраста начав сниматься в кино. Затем отошел от карьеры актера и занялся ресторанным бизнесом, заметно преуспев на этом поприще.
Его отец, народный артист СССР, худрук Московского художественного театра имени Чехова Олег Табаков с 27 ноября прошлого года находится в больнице в тяжелом состоянии.
Точной информации о его болезни нет. Сообщалось, что у Табакова диагностировали воспаление
челюсти из-за неудачной имплантации и деструктивную пневмонию. Его подключили к
аппарату искусственной вентиляции легких. Прогнозы врачей остаются пессимистичными.
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