Табакову прочат страшное

Артисту уже вряд ли станет лучше

Мэтр отечественной сцены, режиссер и актер Олег Табаков находится в стабильно тяжелом состоянии. В ближайшее время, увы, улучшений не предвидится, считает таролог Марианна Абравитова.

"Состояние оставляет желать лучшего. Выздоровление я не вижу. Как показывают карты, состояние стабильно тяжелое. В прессе пишут разные диагнозы, но улучшения я не вижу. У меня достаточно показывают карты, что ему очень тяжело. Впереди все так же, и чудес, скорей всего, уже не случится", – рассказала она.

По теме актер и режиссер Олег Павлович Табаков

"Вся обстановка вокруг него непростая, уже ведется много разговоров. Это касается и семейных дел, и театра в том числе. На данный момент для театра уже ищутся определенные схемы, чтобы все функционировало и работало дальше. Чтобы было не хуже, а так же. Есть, конечно, достойные люди, которые с этим всем справляются, но это план А. Ну план Б тоже уже есть. Это страшный план на случай того, когда вдруг Табакова не станет. Думать об этом не хочется, но приходится", – объяснила Абравитова.

