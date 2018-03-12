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Скончался Олег Табаков

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеСтрашные подробности смерти Табакова
Народный артист России умер в возрасте 82 лет

Олега Табакова отключили от систем жизнеобеспечения

О смерти актера сообщил "РЕН ТВ", а также Telegram-канал "112". Информацию подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова, передает РИА "Новости".

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Напомним, что в ноябре прошлого года Табаков был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Врачи заподозрили у него заражение крови. Однако в театре не раз опровергали и уточняли его состояние.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 г. в Саратове. Актерское мастерство будущий мэтр театральной сцены осваивал в школе-студии МХАТа под руководством народного артиста Василия Топорковича. 

На заре карьеры Табаков выступал на сцене "Современника", будучи одним из его основателей. Первой ролью молодого актера стал студент Миша в спектакле "Вечно живые". В дальнейшем Табаков играл в постановках МХАТа, совмещая их с работой в "Современнике". В 1977 г. актер основал свой собственный театр – "Табакерку". 

Валентина МАЙОРОВА
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