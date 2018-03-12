Скончался Олег Табаков
Олега Табакова отключили от систем жизнеобеспечения
О смерти актера сообщил "РЕН ТВ", а также Telegram-канал "112". Информацию подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова, передает РИА "Новости".
Напомним, что в ноябре прошлого года Табаков был
госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Врачи заподозрили у него заражение крови. Однако в театре не раз опровергали
и уточняли его состояние.
Олег Табаков родился 17 августа 1935 г. в Саратове. Актерское мастерство будущий мэтр театральной сцены осваивал в школе-студии МХАТа под руководством народного артиста Василия Топорковича.
На заре карьеры Табаков выступал на сцене "Современника", будучи одним из его основателей. Первой ролью молодого актера стал студент Миша в спектакле "Вечно живые". В дальнейшем Табаков играл в постановках МХАТа, совмещая их с работой в "Современнике". В 1977 г. актер основал свой собственный театр – "Табакерку".
Россияне увернулись от санкций
Евросоюз продлил срок действия ограничительных мер, но ничего этим не добьется
После выборов наступит оттепель
Зима упорно не желает уходить из столицы
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина