Страшные подробности смерти Табакова

Здоровье
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Последние несколько месяцев своей жизни Олег Табаков не помнил. Он находился без сознания, подключенный к аппарату вентиляции легких. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Родственники не решались отключить актера. Сегодня с ним случился сердечный приступ. В 16:15 по Москве его не стало.
По неподтвержденным данным, близкие руководителя "Табакерки" приглашали к нему в палату священника.
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