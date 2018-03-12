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Страшные подробности смерти Табакова

Олег Табаков. Фото: wikipedia.org
продолжениеТеатру предрекли гибель после смерти Табакова
Мэтр ушел из жизни, так и не придя в сознание

Последние несколько месяцев своей жизни Олег Табаков не помнил. Он находился без сознания, подключенный к аппарату вентиляции легких. Об этом пишет Telegram-канал Mash. 

Родственники не решались отключить актера. Сегодня с ним случился сердечный приступ. В 16:15 по Москве его не стало

По неподтвержденным данным, близкие руководителя "Табакерки" приглашали к нему в палату священника. 

Ольга ЧИСТЯКОВА
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