Страшные подробности смерти Табакова

Мэтр ушел из жизни, так и не придя в сознание

Последние несколько месяцев своей жизни Олег Табаков не помнил. Он находился без сознания, подключенный к аппарату вентиляции легких. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Родственники не решались отключить актера. Сегодня с ним случился сердечный приступ. В 16:15 по Москве его не стало.

По неподтвержденным данным, близкие руководителя "Табакерки" приглашали к нему в палату священника.