Театру предрекли гибель после смерти Табакова

Сердце народного артиста остановилось 12 марта 2018 года

Знаменитости произносят слова соболезнования по поводу смерти народного артиста Олега Табакова, который скончался сегодня на 83-ем году жизни.

Олег Басилашвили признался, что потрясен смертью коллеги: "Это громадное горе. Ушел величайший артист, блистательный педагог, воспитавший сотни прекрасных артистов. Один из создателей школы-студии, театра "Современник", "Табакерки", человек, поднявший из праха МХТ. Олег Табаков – это эпоха. То, что она уходит – знаменует собой конец театра, который уже близок, к сожалению. Я могу поделиться только чувством страшного горя и потери, которое охватило меня пять минут назад, когда я узнал об этом".



Валентин Гафт назвал Олега Табакова своим другом и признался, что был готов к трагическому исходу. "Я думал об этом, что будет после того, как уйдет из жизни Табаков. Это надо выдержать. Это тяжело и мне не хочется об этом говорить. Он будет всегда жить, мы должны изучать его, мы должны брать с него пример. Он великий артист не только России, но и мира", – сказал Гафт.



Присоединилась к нему и Эдита Пьеха. "Я никогда с ним не встречалась нигде, ни в каких концертах. Но для театрального искусства это большая потеря. Я присоединяюсь к тем, кто скорбит об этой кончине, к тем, кто его хорошо знал", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Ирина Безрукова выразила Табакову благодарность за ту роль, которую он сыграл в ее карьере: "В 90-м году я сыграла свои первые роли в московском театре-студии под руководством Олега Павловича. Если бы не он, мой путь не был бы таким! Он в день рождения пришел смотреть премьеру. И мы тогда с ребятами подарили ему вкуснейшую самаркандскую дыню. Олег Павлович известный гурман! И на дыне тогда ножом ребята-коллеги мои вырезали цифру 55. Это было очень весело! Мне безумно жаль, что Олега Павловича не стало. Просто безумно жаль!"

Младший сын актера Павел опубликовал в своем микроблоге совместное фото с отцом. И хотя он его не подписал, сам снимок говорит за себя. Под ним подписчики Павла оставляют слова соболезнования.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Мар 12, 2018 в 6:45 PDT

Свои соболезнования выразил и президент. "Путину сообщили о прискорбной новости – кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников", – цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Gazeta.ru

По словам Михаила Пореченкова, последние 13 лет его жизнь была связана с Олегом Павловичем. "Мои соболезнования всем родным и близким, труппе театра МХТ и всем, кто знал его лично как прекрасного человека, режиссера, преподавателя и великого мастера. Фантастический артист, до последней своей минуты находился на сцене, работал, выпускал учеников и все делал для того, чтобы великая русская театральная школа была впереди планеты всей. Для всей страны это большая и тяжелая утрата", – сказал он.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил большой путь, пройденный Табаковым за годы работы в театральной сфере. Начав с театрального кружка "Молодой гвардии", Табаков дорос до руководителя одного из лучших театров страны.

"[Табаков] никогда не забывал свою малую родину, с радостью общался с саратовскими зрителями", – добавил Володин.

Дмитрий Нагиев, который в фильме "Кухня" сыграл экранного сына Табакова, в своем микроблоге оставил только одно слово: "Прощайте".