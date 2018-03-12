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Театру предрекли гибель после смерти Табакова

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
продолжениеРади успеха Табаков шел на все
Сердце народного артиста остановилось 12 марта 2018 года

Знаменитости произносят слова соболезнования по поводу смерти народного артиста Олега Табакова, который скончался сегодня на 83-ем году жизни.

Олег Басилашвили признался, что потрясен смертью коллеги: "Это громадное горе. Ушел величайший артист, блистательный педагог, воспитавший сотни прекрасных артистов. Один из создателей школы-студии, театра "Современник", "Табакерки", человек, поднявший из праха МХТ. Олег Табаков – это эпоха. То, что она уходит – знаменует собой конец театра, который уже близок, к сожалению. Я могу поделиться только чувством страшного горя и потери, которое охватило меня пять минут назад, когда я узнал об этом".  

Валентин Гафт назвал Олега Табакова своим другом и признался, что был готов к трагическому исходу. "Я думал об этом, что будет после того, как уйдет из жизни Табаков. Это надо выдержать. Это тяжело и мне не хочется об этом говорить. Он будет всегда жить, мы должны изучать его, мы должны брать с него пример. Он великий артист не только России, но и мира", – сказал Гафт.

Присоединилась к нему и Эдита Пьеха. "Я никогда с ним не встречалась нигде, ни в каких концертах. Но для театрального искусства это большая потеря. Я присоединяюсь к тем, кто скорбит об этой кончине, к тем, кто его хорошо знал", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда"

Ирина Безрукова выразила Табакову благодарность за ту роль, которую он сыграл в ее карьере: "В 90-м году я сыграла свои первые роли в московском театре-студии под руководством Олега Павловича. Если бы не он, мой путь не был бы таким! Он в день рождения пришел смотреть премьеру. И мы тогда с ребятами подарили ему вкуснейшую самаркандскую дыню. Олег Павлович известный гурман! И на дыне тогда ножом ребята-коллеги мои вырезали цифру 55. Это было очень весело! Мне безумно жаль, что Олега Павловича не стало. Просто безумно жаль!" 

Младший сын актера Павел опубликовал в своем микроблоге совместное фото с отцом. И хотя он его не подписал, сам снимок говорит за себя. Под ним подписчики Павла оставляют слова соболезнования. 

Свои соболезнования выразил и президент. "Путину сообщили о прискорбной новости – кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников", – цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Gazeta.ru

По словам Михаила Пореченкова, последние 13 лет его жизнь была связана с Олегом Павловичем. "Мои соболезнования всем родным и близким, труппе театра МХТ и всем, кто знал его лично как прекрасного человека, режиссера, преподавателя и великого мастера. Фантастический артист, до последней своей минуты находился на сцене, работал, выпускал учеников и все делал для того, чтобы великая русская театральная школа была впереди планеты всей. Для всей страны это большая и тяжелая утрата", – сказал он. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил большой путь, пройденный Табаковым за годы работы в театральной сфере. Начав с театрального кружка "Молодой гвардии", Табаков дорос до руководителя одного из лучших театров страны.

"[Табаков] никогда не забывал свою малую родину, с радостью общался с саратовскими зрителями", – добавил Володин.

Дмитрий Нагиев, который в фильме "Кухня" сыграл экранного сына Табакова, в своем микроблоге оставил только одно слово: "Прощайте".  

Денис ЗВЯГИН
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