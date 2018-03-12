Сын Табакова поделился личными воспоминаниями
В понедельник, 12 марта, ушел из жизни народный артист СССР Олег Табаков. Старший сын Олега Павловича, Антон Табаков, ранее написал для сборника "Все о моем отце" рассказ о нем.
Впервые эссе "Папа купил автомобиль" было опубликовано в "Снобе". Старший сын знаменитого актера вспоминает, что впервые понял, что его отец – глубоко любимый народом актер во время традиционной совместной поездки в Саратов. "Прежде на этот счет у меня были некоторые сомнения... Для меня существовал только один великий актер – Андрей Александрович Миронов, и один выдающийся режиссер – Никита Сергеевич Михалков. А папа, конечно, тоже был актером и иногда режиссером, но все же сравнение с этими двумя величинами было явно не в его пользу", – откровенно написал Антон Олегович.
Все изменил один случай. Однажды по пути в Саратов на грунтовой дороге машина попала в ужасающий ливень. "Машина встала, а потом начала медленно сползать в кювет на глазах у растерявшегося папы. Поскольку он весьма редко позволял себе быть растерянным, я понял, что случилась настоящая катастрофа", – пишет Табаков-младший. Отец и сын отправились в ближайший поселок и постучались в чей-то дом. Вся деревня вытаскивала "Волгу" народного артиста, а потом мыла ее и приводила в порядок. "Сегодняшняя мерцающая популярность, толпы народа у красных дорожек кинофестивалей... не идет ни в какое сравнение с той всенародной любовью, которой пользовались в советские времена наши отечественные звезды", – уверен Табаков.
Сын пишет, что его всегда потрясала беззаветная преданность Олега Павловича своему актерскому ремеслу и его искреннее непонимание, как можно по-другому относиться к делу. Антон Олегович вспоминает, как однажды он попал в страшную аварию и сломал несколько ребер. Отец приехал в институт Склифосовского, увидел, что сын жив, расспросил врачей и понял, что все обошлось. Уходя, Табаков-старший сказал: "Тоша, у тебя сегодня спектакль, так что не забудь попросить, чтобы прислали машину из театра, потому что тебе самому будет тяжело добраться". Эти слова Табаков-младший запомнил на всю жизнь.
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