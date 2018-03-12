Украинцы порадовались смерти Табакова

Местные патриоты не упустили возможности поглумиться над всем, что дорого россиянам

Смерть Олега Табакова вызвала бурную реакцию у народа. Для некоторых жителей Незалежной трагедия стала лишним поводом для радости. В соцсетях по поводу кончины заслуженного артиста РФ появилось много злобных комментариев.

После того, как информация о смерти Табакова растиражировали СМИ, многие выступили с отповедью артиста, признав, впрочем, его актерский талант.

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Иной реакции от ультрапатриотичной части населения Незалежной ждать вряд ли стоило, если вспомнить что говорил Табаков о приснопамятных событиях на Украине, о Крыме и самих украинцах, которых он дипломатично называл "непросветленными".



"Как бабушка в сердцах говорила: "Та плюнь ты на них. Это ж тэмни та нэграмотни люды". Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что нормальная информация никак к ним не попадает. Это ж нужно, чтобы кто-то из обитателей этой страны изнутри что-то понял. Я вам так скажу: стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища. А так, откликаться на них... Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови украинская", – так отзывался Табаков об украинцах.

И все же, нельзя не заметить, что большинство комментариев содержали в себе скорбь и горечь из-за утраты, а не ядовитую желчь.