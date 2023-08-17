Как Табаков унизил Зудину перед всем театром

Худрук ни с кем не считался

Народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни пять лет назад, оставив после себя богатое духовное и материальное наследство. Всю жизнь признанный гений посвятил служению театру. Он очень трепетно и со всей строгостью относился к своей профессии.

Казалось, что в вопросах театра для художественного руководителя не было авторитетов, и даже любимая супруга не могла ему перечить. Народная артистка России Марина Зудина, к слову, была на 30 лет моложе своего мужа.

Олег Табаков начал встречаться с ней за десять лет до свадьбы, когда актриса была еще студенткой, а сам маэстро официально состоял в первом браке. Так или иначе, он сильно помог молодой супруге с творческой карьерой.

Марина Зудина не просто выступала на сцене как актриса, но и делала шаги как театральный режиссер. Однако Олег Табаков на первое место ставил работу, а не личную жизнь. Поэтому закрыл спектакль жены, фактически обесценив ее труд и унизив перед всем театром.

"Табаков посмотрел один прогон, другой и только сказал: "Закрыть", – рассказал помощник худрука Кирилл Трубецкой.

По его словам, даже всеми любимый Андрей Мягков страдал из-за жесткой позиции Олега Табакова. Маэстро постоянно вмешивался в постановки своего коллеги.

Ранее Марина Зудина удивила публику нездоровым видом.