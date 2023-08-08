Люди бьют тревогу: резко сдавшая Зудина удивила нездоровым видом

В Сети обеспокоились внешними изменениями актрисы

Марину Зудину часто называют одной из самых привлекательных актрис отечественного шоу-бизнеса. Артистка всегда отличалась очень яркой внешностью и не была обделена мужским вниманием. Казалось, звезде само собой удается выглядеть эффектно, и так будет всегда. Однако теперь некоторые начали в этом сомневаться.

Вот уже пять лет Зудина является вдовой. В 2018 году ушел из жизни ее любимый супруг – легендарный артист Олег Табаков. После кончины мужа у актрисы осталось двое детей. Если первенец, Павел, к тому моменту был уже взрослый, то младшую дочь, Марию, блондинке пришлось воспитывать одной.

Сложно даже представить, насколько нелегко актрисе было справляться со этим своими силами. Помимо жизненных трудностей, ей приходилось терпеть многочисленные сплетни и пересуды безжалостной публики. Очевидно, все эти испытания не могли не сказаться на актрисе. Но если раньше у поклонников не было явных поводов для беспокойства, то теперь, увидев свежие снимки звезды, люди буквально бьют тревогу.

На днях Марина Зудина появилась на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Знаменитость предстала на панихиде заплаканной и со спрятанным лицом. Но даже темные очки не смогли скрыть, насколько сильно изменилось лицо артистки. На попавших в Сеть кадрах Зудина сильно удивила публику нездоровым видом. Некоторым показалось, что вдова Табакова резко сдала. Она выглядела сильно похудевшей и не похожей на саму себя.

Впрочем, переживать и строить теории нет необходимости. Возможно, внешние изменения актрисы связаны с тем, что тот день был для нее по-настоящему непростым. Ранее "Утро.ру" писало, что рыдающая Зудина передала через умершую Мирошниченко привет покойному Табакову. Поэтому нет ничего удивительного в том, что знаменитость была в такой тяжелый момент не в форме.