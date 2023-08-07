Рыдающая Зудина передала через умершую Мирошниченко привет покойному Табакову

Звезды МХТ встретятся в раю

В Художественном театре продолжается церемония прощания с Народной артисткой России Ириной Мирошниченко. Гроб стоит на легендарной сцене, на которой она играла с 1965 года и где считалась примадонной.



Среди тех, кто пришел на гражданскую панихиду, была и актриса Марина Зудина. Она без конца рыдала и прятала красные заплаканные глаза под огромными темными очками.

"Смерти нет, это просто иное измерение, – сказала вдова Табакова у гроба Мирошниченко. – Но все равно хочется плакать".

Она обратилась к покойнице с такими словами: "Ирина Петровна, вы из последних актрис, которые были примером для многих поколений. Мама рассказывала мне, как женщины хотели так же одеваться, иметь такую же прическу".

"Я многое не успел сказать вам при жизни, но всегда знала, что можно позвонить, спросить, – продолжила Зудина. – Простите меня!.. Вы будете являться примерном для подражания – как надо вести себя в театре, с каким достоинством служить профессии".

"Вы всегда с нежностью относились ко мне и к моим детям, – плачет Зудина. – Я уверена, что на том свете вы встретись с Олегом Павловичем. Передайте ему, что я его очень люблю и мне его очень не хватает. А теперь будет не хватать и вас. Я уверена, что вы окажетесь в раю. Но это будет какой-то театроподобный рай, где вы что-то еще сделаете, в какой-то другой ипостаси".

Напомним, Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года. С ним прощались на этой же сцене.