Увидел за соседним столиком: где Саша Петров на самом деле нашел жену

Мистическая история знакомства актера и девушки, далекой от шоу-бизнеса, состоялась случайно

В сентябре 2023 года в Сети буквально прогремела новость о свадьбе актера Александра Петрова. Личность невесты ошеломила всех, знавших жениха: это оказалась далекая от мира кино девушка, которую звали Виктория.

Поклонники актера все еще гадают, как же могли встретиться двое из разных миров, да еще так быстро пожениться. Оказалось, что "крестными феями" новой семьи являются промоутер Андрей Фомин и режиссер Клим Шипенко. Эти двое собирались поужинать в центре Москвы, но в выбранном заведении оказалось слишком много народу, и друзья перешли в другой ресторан, куда позже приехал Саша Петров.

Увидев за соседним столиком двух женщин, актер тут же проявил инициативу и познакомился с одной из них. С того момента влюбленные неразлучны. Так случайность определила судьбу двух молодых людей.



"Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она – понимаешь в секунду", – признавался вскоре после церемонии счастливый жених.





Правда, нашлись и те, кто не одобрил скоропалительную женитьбу актера, памятуя об их длительных отношениях с актрисой Стасей Милославской. Пара встречалась почти четыре года и все были уверены, что роман закончится свадьбой. Поговаривают, что Милославская узнала о разрыве из соцсетей, где Петров рассказал о своей свадьбе с другой. Сама Стася так и не дождалась заветного кольца, хотя еще в прошлом году заговаривала о желании выйти замуж.

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