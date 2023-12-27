Когда можно играть свадьбу в високосном 2024 году: идеальные месяцы

Вопреки поверьям, будут подходящие периоды для заключения брака

Новый 2024 год будет високосным – то есть больше на один день. Считается, что каждые четыре года человечество настигает расплата за все грехи. Поэтому неудивительно, что с этим связано много поверий. Экстрасенс Андрей Харрис предупредил, что один из главных запретов високосного года касается молодых пар, которые готовятся к свадьбе.

Дело в том, что, согласно приметам, заключать брак в такое время нельзя. Считается, что в итоге это может привести к смерти одного из супругов.

Как пояснил окультист, с точки зрения магии, 2024 год будет представлять собой сгусток неизрасходованной энергии, где каждому придется платить по своим кармическим грехам. И если отношения в паре построены не на самых благочестивых мотивах, то от торжества лучше и правда отказаться.

"Если скрывать нечего и все было хорошо, вам можно и жениться, и венчаться. Никакая негативная карма не коснется", – признался специалист в беседе с "Пятым каналом".

Лучшими месяцами для свадьбы в 2024 году станут август, сентябрь, октябрь и ноябрь, а вот в начале года праздник лучше не устраивать.