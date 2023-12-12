Актер Алексей Чадов тайно женился на модели из Казани

Удивительно, как новая супруга актера похожа на его бывшую

Звезда фильмов "Война", "9 рота" и "Дозоры" 42-летний Алексей Чадов известен как человек, ревниво оберегающий свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако в последнее время актер все чаще публикует совместные фото со своей гражданской супругой Лейсан Галимовой, с которой он встречается уже пять лет.

Журналисты заметили, что на пальцах влюбленных красуются обручальные кольца. Комментировать свой новый брак Алексей отказался, заявив, что это очень личное. При этом поклонники отмечают, что новая избранница актера очень похожа на его бывшую супругу. Что это – совпадение, или вкус на один типаж девушек? Остается только гадать.

Событие вызвало некоторый резонанс у публики: около восьми лет назад актер утверждал, что буквально ставит крест на семейной жизни, и узы брака – это не для него. Вероятно, на такие радикальные заявления повлиял брак с Агнией Дитковските, который закончился очень болезненно для артиста. Не спас отношения даже общий ребенок.

Новая любовь, очевидно, придала Чадову сил. В беседе с прессой он отметил, что прошлые неудачи не разрушили его веру в институт семьи.

"Я семьянин, я считаю, что это основное, то, к чему нужно прикрепиться", – заявил он.

Отмечается, что и Агния Дитсковските сейчас от одиночества не страдает – ее новым избранником стал ресторатор Богдан Панченко.

О супруге Чадова Лейсан Галимовой довольно мало информации. Ей 35 лет, она родом из Казани, позиционирует себя как инструктор йоги и модель. Увлекается психоанализом и астрологией.

Ранее Чадов признался, что когда-то дружил с Владимиром Зеленским.