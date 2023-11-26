Актер Трескунов продолжает искать работу в России: в Испании никому не нужен

Считающий себя россиянином артист не собирается возвращаться на Родину, но роли хочет именно здесь

Семен Трескунов, ныне именующий себя Сэмом, хоть и уехал в Испанию, но в сторону бывшей Родины поглядывает. Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" не оставляет надежду получить роль в сериале или фильме.

До отъезда Трескунов слыл одним из самых многообещающих молодых дарований. Он снялся почти в пятидесяти кинолентах и ситкомах, а его заработок за один съемочный день составлял около двухсот тысяч рублей. Однако после февральских событий прошлого года Сэм вспомнил о своих еврейских корнях и репатриировался в Израиль, получив гражданство страны. После этого он перебрался в Испанию и сменил имя на Сэм. Социальные сети репатриант теперь из принципа ведет на английском языке.

С работой у новоявленного Сэма не заладилось. В Риге ему отказали в двух театрах – потому что россиянин и без образования. В Барселоне благодаря помощи отца молодой актер нашел подработку, снимая контент для фирмы, а теперь учит испанский и активно ищет работу. Трескунов надеется, что его вновь позовут в российские сериалы или фильмы и он начнет зарабатывать на прежнем уровне.

Менеджеры актерских агентств показывают его анкету везде и всюду, но пока заказы не сыплются на молодую звезду. В настоящий момент Сэму Трескунову удалось только сняться в полнометражном фильме у Кирилла Серебренникова.

Напомним, что в России работы у Трескунова хватало. Помимо удачной роли в сериале "Ивановы-Ивановы", он снимался еще у Александра Войтинского в киноленте "Призрак". Всего у актера в послужном списке примерно 50 ролей. Как сложится его карьера с отъездом из России, сказать сложно.

Ранее "Утро.ру" писало, что по оставленной в прошлом Родине тоскует и сменившая имя Маша Машкова.

