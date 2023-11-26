Актер Трескунов продолжает искать работу в России: в Испании никому не нужен

Актер Трескунов продолжает искать работу в России: в Испании никому не нужен
Семен Трескунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Считающий себя россиянином артист не собирается возвращаться на Родину, но роли хочет именно здесь

Семен Трескунов, ныне именующий себя Сэмом, хоть и уехал в Испанию, но в сторону бывшей Родины поглядывает. Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" не оставляет надежду получить роль в сериале или фильме.

До отъезда Трескунов слыл одним из самых многообещающих молодых дарований. Он снялся почти в пятидесяти кинолентах и ситкомах, а его заработок за один съемочный день составлял около двухсот тысяч рублей. Однако после февральских событий прошлого года Сэм вспомнил о своих еврейских корнях и репатриировался в Израиль, получив гражданство страны. После этого он перебрался в Испанию и сменил имя на Сэм. Социальные сети репатриант теперь из принципа ведет на английском языке.

С работой у новоявленного Сэма не заладилось. В Риге ему отказали в двух театрах – потому что россиянин и без образования. В Барселоне благодаря помощи отца молодой актер нашел подработку, снимая контент для фирмы, а теперь учит испанский и активно ищет работу. Трескунов надеется, что его вновь позовут в российские сериалы или фильмы и он начнет зарабатывать на прежнем уровне.

Менеджеры актерских агентств показывают его анкету везде и всюду, но пока заказы не сыплются на молодую звезду. В настоящий момент Сэму Трескунову удалось только сняться в полнометражном фильме у Кирилла Серебренникова.

Напомним, что в России работы у Трескунова хватало. Помимо удачной роли в сериале "Ивановы-Ивановы", он снимался еще у Александра Войтинского в киноленте "Призрак". Всего у актера в послужном списке примерно 50 ролей. Как сложится его карьера с отъездом из России, сказать сложно.

Ранее "Утро.ру" писало, что по оставленной в прошлом Родине тоскует и сменившая имя Маша Машкова.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Чего ждать россиянам в високосный год Зеленого Дракона

Эксперт проанализировала наступающий год Зеленого дракона

"Она великая певица!": друзья заступились за униженную в России Пугачеву

Подруга примадонны разозлилась на лидирующую позицию артистки в неприятном списке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей