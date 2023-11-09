Переехавшая в Израиль звезда "Фабрики" нашла способ заработать на россиянах

Переехавшая в Израиль звезда "Фабрики" нашла способ заработать на россиянах
Саша Савельева. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Звезда последовала примеру многочисленных коллег

Бывшая солистка группы "Фабрика" окончательно перебралась в Израиль еще в 2022 году вместе с родными. Однако терять российскую аудиторию она не пожелала – захотела, следуя по пути многих звезд, запустить собственные курсы.

На своей странице в социальных сетях Савельева уточнила, что решила записать для публики медитацию с упражнениями "от тревожных мыслей".

Да и с творчеством певица напрямую работает с российскими площадками. Недавно с составе "Фабрики" сняли новый клип, в котором принял участие Алексей Воробьев. Сам он, кстати, не появился на премьере, лишь ограничился видеообращением.

Хотя Савельева утверждает, что 14 лет проживает за пределами России, сюда она наведывается регулярно. Как выяснили журналисты, у певицы имеется в РФ дорогостоящая недвижимость. В Строгино ее трехкомнатное жилье в 110 квадратов оценивается минимум в 50 миллионов рублей.

А ранее мы рассказывали, что происходило с Савельевой в момент обстрелов в Израиле.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Казахстан сделал приятный жест Путину во время визита

Столицу тщательно подготовили к приезду высокопоставленных гостей

США нашли новую цель в России после уничтожения "Северного потока"

Конкуренция с российским газом доставляет американцам много неудобств

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей