Переехавшая в Израиль звезда "Фабрики" нашла способ заработать на россиянах

Звезда последовала примеру многочисленных коллег

Бывшая солистка группы "Фабрика" окончательно перебралась в Израиль еще в 2022 году вместе с родными. Однако терять российскую аудиторию она не пожелала – захотела, следуя по пути многих звезд, запустить собственные курсы.

На своей странице в социальных сетях Савельева уточнила, что решила записать для публики медитацию с упражнениями "от тревожных мыслей".

Да и с творчеством певица напрямую работает с российскими площадками. Недавно с составе "Фабрики" сняли новый клип, в котором принял участие Алексей Воробьев. Сам он, кстати, не появился на премьере, лишь ограничился видеообращением.

Хотя Савельева утверждает, что 14 лет проживает за пределами России, сюда она наведывается регулярно. Как выяснили журналисты, у певицы имеется в РФ дорогостоящая недвижимость. В Строгино ее трехкомнатное жилье в 110 квадратов оценивается минимум в 50 миллионов рублей.

А ранее мы рассказывали, что происходило с Савельевой в момент обстрелов в Израиле.