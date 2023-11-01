Тонева раскрыла причины долгого участия в группе "Фабрика"

Последние 20 лет она радует публику творчеством

Женские музыкальные коллективы считаются одними из самых скандальных. На сцене солистки выглядят близкими подругами, а за кулисами кипят настоящие страсти. Однако на российской эстраде есть одна группа, которая считается долгожительницей – это проект Матвиенко "Фабрика".

Из участниц первого состава там, правда, осталась только Ирина Тонева, которая, несмотря на свои 46 лет, ни в чем не уступает по красоте молодым соучастницам, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". За годы коллектив успели покинуть Саша Савельева и Сати Казанова, а певица держится там до сих пор. Она рассказала, в чем причины ее такого долгого участия в группе "Фабрика".

"Работы так много, что порой не успеваешь все осознать и понять. Благодаря всем этим годам я поняла, что чего стоит, а что чего не стоит", – утверждает знаменитость.

Ранее Тонева раскрыла, в чем заключается ее секрет молодости.