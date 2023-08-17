Изменившаяся до неузнаваемости звезда "Фабрики" раскрыла секрет молодости

Изменившаяся до неузнаваемости звезда "Фабрики" раскрыла секрет молодости
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ирине Тоневой уже 46 лет

Уже больше 20 лет популярная женская группа "Фабрика" колесит по стране. Свое название музыкальный коллектив получил от шоу "Фабрика звезд", на первом сезоне которого и был сформирован основной состав: Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина.

Ирине Тоневой, к слову, уже 46 лет, однако она может дать фору любой 20-летней девушке. Артистка заметно омолодилась. Звезда изменилась настолько, что даже журналисты не смогли ее узнать на одном светском мероприятии.


Впрочем, специально для "КП" солистка "Фабрики" раскрыла секрет молодости и красоты. Она подчеркнула, что при активной работе возникает меньше потребности во вредной пище. Однако в сладком приходится себя ограничивать.

"Ну и в идеале после семи вечера не есть, но не всегда получается", – отметила Ирина Тонева.

Звезда эстрады также подчеркнула, что перед выходом на сцену для настроения съедает кусочек горького шоколада.

Ранее экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова сделала пугающее предсказание о судьбе человечества.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Казахстан окончательно решил огородиться от России

Республика планирует усилить безопасность на границе

Поплавская высмеяла Лазареву* после заявлений об ударах по России

С актрисой дела совсем плохи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей