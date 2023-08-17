Изменившаяся до неузнаваемости звезда "Фабрики" раскрыла секрет молодости

Ирине Тоневой уже 46 лет

Уже больше 20 лет популярная женская группа "Фабрика" колесит по стране. Свое название музыкальный коллектив получил от шоу "Фабрика звезд", на первом сезоне которого и был сформирован основной состав: Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина.

Ирине Тоневой, к слову, уже 46 лет, однако она может дать фору любой 20-летней девушке. Артистка заметно омолодилась. Звезда изменилась настолько, что даже журналисты не смогли ее узнать на одном светском мероприятии.





Впрочем, специально для "КП" солистка "Фабрики" раскрыла секрет молодости и красоты. Она подчеркнула, что при активной работе возникает меньше потребности во вредной пище. Однако в сладком приходится себя ограничивать.

"Ну и в идеале после семи вечера не есть, но не всегда получается", – отметила Ирина Тонева.

Звезда эстрады также подчеркнула, что перед выходом на сцену для настроения съедает кусочек горького шоколада.

Ранее экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова сделала пугающее предсказание о судьбе человечества.