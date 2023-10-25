Савельева из "Фабрики звезд" рассказала о проблемах после рождения ребенка

Ставшие родителями супруги долго не могли найти общего языка

В семье экс-"фабрикантки" Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова долгое время не было детей. Девять лет супруги пытались добиться беременности, но не складывалось.

Саша точно знает, когда произошло зачатие – в те даты они выкроили с мужем два дня между гастролями и съемками. Но когда наконец в доме появился долгожданный конвертик с младенцем, вместо радости столкнулись с кучей разногласий.

Артистка признается, что сложности начались из-за разного представления о материнстве. Кирилл ждал более трепетного отношения к младенцу, а она не желала становиться наседкой. В итоге Саша стала спокойной матерью, а Кириллу досталась роль тревожного отца.

Долгое время климат в семье оставлял желать лучшего, но со временем супруги научились делиться переживаниями. И жизнь наладилась. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", Саша пришла на шоу к Наталье Подольской и рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением сына.

Она призналась, что не скоро поняла неизбежность перемен и перехода из статуса супругов в статус родителей. Но, к счастью, признается певица, она осознала главное: важно сохранить любовь. А снизить конфликтность можно, договорившись о разграничении родительских обязанностей.

Однако откровенность певицы все же имеет границы. Она готова рассказывать о воспитании сына и о ссорах с мужем, но лица пятилетнего уже Леона до сих пор никто из чужих не видел. Такая скрытность у Савельевой во всем. Так, например, о смерти ее отца публика узнала только через год.

