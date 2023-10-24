В семье улетевшей в Израиль звезды "Фабрики" произошла трагедия

После такого горя певица не может прийти в себя

Бывшая солистка "Фабрики" Саша Савельева, улетевшая в Израиль из России, не так часто делится личным. Поэтому зрители только спустя целый год узнали о трагедии в семье певицы – она произошла еще в 2022 году.

В интервью Наталье Подольской Савельева призналась, что в тот момент скончался ее отец. Певица не стала вдаваться в детали, однако разоткровенничалась о личных переживаниях – после той трагедии она ударилась в депрессию.

Прийти в себя полностью с тех самых пор полностью пока не получилось – Саша ходит к психотерапевту. Смерть отца ее "сломала" – как раз тогда, когда звезде удалось только вернуться в нормальный график и начать работать.

"Думаю, до сих пор не пережила потерю, но какие-то внутренние механизмы по сей день помогают в таких ситуациях", – признается певица.

39-летняя знаменитость категорически не соглашается с утверждением, что депрессию нельзя считать чем-то серьезным. Напротив, речь идет о психическом расстройстве, которое необходимо лечить.

"Когда ушел папа, мой организм стал сыпаться, я начала болеть. Я очень плохо себя чувствовала", – признается Саша, для которого отец был близким и любимым человеком, поддерживающим с дочерью крепкую связь.

В прошлом Саше также приходилось ощущать проблемы личного характера из-за непорядка в семье – временами хватало недопониманий с мужем. Все выливалось в конфликт после рождения ребенка.

Напомним, войну в Израиле Савельева встретила, находясь с семьей в Ашкелоне – рядом с сектором Газа.