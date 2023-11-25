"Жила потрясающе": отвернувшаяся от отца Машкова затосковала по России

Улетевшая в Штаты актриса больше не может себе позволить прежнего размаха

Не так давно наследница Владимира Машкова обзавелась долгожданным американским паспортом. Отказалась в нем от отчества и решила стать просто Машей Машковой. Ныне она пытается покорить Голливуд.

В недавнем интервью актриса с грустью вспоминает о своей – уже прошлой – жизни в родной стране.

"Хорошо ли жила я в России? Просто потрясающе! С восемнадцати лет снималась без остановки. Неважно, какими были проекты. У меня была куча денег, я ходила по ресторанам", – вспоминает Машкова.

А популярность Марии принесла роль секретаря в известном сериале "Не родись красивой". С тех самых пор люди начали узнавать ее на улицах. Хотя изначально Машкова была не в восторге от такого проекта. Считала, что такой ролью позорит семью, учитывая родительские масштабы. А в 19 лет уже поняла, что такое слава – уже купила матери дубленку. Начались первые крупные гонорары и первые дорогостоящие покупки.

"Беззаботный период в жизни. Покупаешь себе машину – купила себе салатовую "Митсубиси", – вздыхает Машкова.

Кстати, машину звезда купила в кредит. Однако о покупке не жалеет. Во-первых, хотела показать уровень, во-вторых, за пару месяцев с помощью гонораров закрыла кредит.

Возвращаться в Россию дочь Машкова не спешит – ведь нужно покорять Голливуд. Уже сейчас она неплохо зарабатывает, вспоминая, тем не менее, с теплотой Россию. Однако ранее она говорила о стране не с такой теплотой.

Впрочем, есть в России и те звезды, которые вдруг оказались популярными на Западе. Одна из них – Катя Лель. Ее хит "Мой мармеладный", записанный 20 лет назад, вдруг "выстрелил" в соцсетях на Западе – под него теперь снимают ролики. А сама исполнительница из страны уезжать не собирается и признается, что чувствует себя в 49 лет просто прекрасно, передает "Пятый канал".