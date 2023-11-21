Бывшая жена Машкова отстранилась от дочери

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Начало спецоперации раскололо семью Машковых на две половины. Мария (тогда еще Владимировна) и ее мать Елена Шевченко отказались от России. Напротив, сам Владимир Машков проявил позицию патриота и страну поддержал. Это отдалило от него Марию. Елена, бывшая жена актера, дочь поддержала.
Экс-супруга Машкова заявила, что муж для нее в далеком прошлом, а у взрослой дочери собственные отношения с отцом и мать в них совершенно лишняя. Шевченко тоже живет в Штатах и с дочерью общается, тогда как с мужем она не контактировала давно и ничего к нему не чувствует.
В конце-концов получившая американский паспорт Мария Владимировна Машкова стала просто Машей Машковой, без отчества и полной формы имени. Мария Машкова еще приезжала в Россию работать, но с февраля прошлого года в стране не показывалась, пытаясь построить американскую карьеру. Но интернет-пользователи сильно сомневаются, что ей удастся добиться успеха в Штатах.
Более того, все смахивает на то, что и в России нужда в актрисе Машковой пропадает. Например, недавно ее убрали из сериала "Операция престол". Актриса отреагировала на это спокойно.
Ранее мы писали, что актриса Яна Поплавская была шокирована отказом Марии Машковой от отчества.
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