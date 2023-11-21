Бывшая жена Машкова отстранилась от дочери

Бывшая жена Машкова отстранилась от дочери
Мария Машкова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press globallookpress.com
Мать Маши Машковой считает, что отношения дочери с отцом ее не касаются

Начало спецоперации раскололо семью Машковых на две половины. Мария (тогда еще Владимировна) и ее мать Елена Шевченко отказались от России. Напротив, сам Владимир Машков проявил позицию патриота и страну поддержал. Это отдалило от него Марию. Елена, бывшая жена актера, дочь поддержала.

Экс-супруга Машкова заявила, что муж для нее в далеком прошлом, а у взрослой дочери собственные отношения с отцом и мать в них совершенно лишняя. Шевченко тоже живет в Штатах и с дочерью общается, тогда как с мужем она не контактировала давно и ничего к нему не чувствует.

В конце-концов получившая американский паспорт Мария Владимировна Машкова стала просто Машей Машковой, без отчества и полной формы имени. Мария Машкова еще приезжала в Россию работать, но с февраля прошлого года в стране не показывалась, пытаясь построить американскую карьеру. Но интернет-пользователи сильно сомневаются, что ей удастся добиться успеха в Штатах.

Более того, все смахивает на то, что и в России нужда в актрисе Машковой пропадает. Например, недавно ее убрали из сериала "Операция престол". Актриса отреагировала на это спокойно.

Ранее мы писали, что актриса Яна Поплавская была шокирована отказом Марии Машковой от отчества.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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