"До эмиграции я зарабатывал": улетевший Овечкин взвыл от своих гонораров

"До эмиграции я зарабатывал": улетевший Овечкин взвыл от своих гонораров
Фото: кадр из youtube
Звезда сокрушается о солидных заработках на российских ресурсах

Илья Овечкин, перебравшийся в Грузию, посетовал в подкасте коллеги, что в Москве стендап приносил ему порой до четверти миллиона в месяц.

При плотном графике эта сумма набиралась легко даже при стоимости одного выступления примерно в пять тысяч рублей. Однако частота стендапов не оставляла времени на подготовку новых материалов.

Комик рассказал, что живые выступления приносили ему реальные и стабильные деньги. Да, он выкладывался, но платные номера получали лучший материал.

"До эмиграции я зарабатывал относительно стабильно и у меня цифры сильно вверх шли!, – ностальгически вспоминал Овечкин.

По словам стендапера, средней руки комик в Москве мог иметь доход не ниже ста тысяч, даже если он не был известной и узнаваемой личностью. Свои нынешние доходы в Грузии Илья Овечкин не обозначил, но отметил, что заработанное на новом месте он прежде всего старается вкладывать в техническую часть проекта с расчетом на то, что позже можно будет предлагать эту часть для аренды. Свои первые доходы в Грузии он потратил на объективы, камеры и свет, их и предлагает арендовать.

Напомним, комик и стендапер Илья Овечкин сбежал из России вскоре после начала СВО. Он и некоторые его коллеги по стендапу обосноваливь в Грузии, открыв Bukhari Stand-Up Club. И на базе этого клубы начали работать над каналом в Ютубе. Там выступали уехавшие из России юмористы. Так, например, летом Овечкин и его коллега Ариана Лолаева подготовили подкаст с украинскими юмористами.

Ранее мы писали, что комик Руслан Белый, также сбежавший из России в прошлом году, подал в суд с требованием снять с него статус иноагента.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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