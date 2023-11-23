Шок: иноагент Земфира* неожиданно появилась в центре Москвы

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Больше года назад певица Земфира* уехала из Москвы в Париж вслед за своей подругой Ренатой Литвиновой. Там звезды создали фирму в сфере исполнительского искусства и строят карьеру, параллельно развивая соцсети. А в феврале этого года Минюст России включил певицу Земфиру* Рамазанову в список иноагентов.
С тех пор Рамазанова* если и выступает, то только не в России. Позади концерт в Израиле, 23 декабря она поет в Эмиратах, а 12 января даст концерт на Пхукете.
В родных палестинах все песни подруги Литвиновой исчезли из теле– и радиоэфира. Поэтому тем удивительнее было неожиданное появление иноагента в центре Москвы.
Ее песня "Прогулка" из альбома "Вендетта" вдруг зазвучала на презентации сезона телеканала СТС. Гости переглянулись – это было очень неожиданно. Как в старые добрые времена. Шок!
Впрочем, СТС всегда умел удивить. Вот и в новом сезоне там появится Егор Крид в роли ведущего, зрителей ждет встреча с Дмитрием Нагиевым и продолжение сериала "Не родись красивой" с Нелли Уваровой.
*признана иноагентом в РФ
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