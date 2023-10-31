Актеры сериала "Друзья" нашли в себе силы прокомментировать смерть коллеги

Члены команды культовой саги молчали сутки

Потрясение от неожиданной трагической смерти коллеги по сериалу Мэттью Перри оказалось таким глубоким, что актеры "Друзей" долго не выходили на связь с прессой, сделав лишь короткое заявление о любви к ушедшему. И только пережив первое, самое острое горе, они нашли в себе силы на теплые слова по поводу ухода близкого человека.

"Нам нужно так много сказать, но сейчас мы хотим взять паузу, чтобы оплакать эту невообразимую потерю. Когда будем способны, мы непременно скажем все, что хотели бы", – заявили актеры изданию "People".

Несмотря на то, что съемки сериала завершились 19 лет назад и актеры уже много лет работают на других проектах, чувство семейности, возникшее тогда, никуда не делось. И те, кто играл роли в знаменитом сериале, поддерживали отношения все эти годы. Например, "Друзья" были рядом с Перри во время его борьбы с алкгоголизмом и запрещенными веществами. Помощь Дженнифер Энистон, по признанию самого Мэттью, была самой ценной.

Напомним, актер Мэттью Перри умер 30 сентября в собственном особняке. Ассистент, найдя бессознательного актера, вызвал скорую, но врачи опоздали. Никаких запрещенных веществ в доме не нашли, поэтому предварительный вывод – смерть наступила в результате отказа сердца, когда Перри плавал в бассейне. После токсикологической экспертизы будет сделан окончательный вывод о причинах ухода 54-летнего актера.

О трагической смерти звезды сериала "Друзья" высказался актер Петр Быстрицкий, много лет работающий на озвучке киносаги.

