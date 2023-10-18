Узнали спустя несколько месяцев: умерла звезда "Белого солнца пустыни"

Узнали спустя несколько месяцев: умерла звезда "Белого солнца пустыни"
Фото: www.unsplash.com
Артист много сделал для советского кино

В сфере отечественного кинематографа произошла новая трагедия. Стало известно о смерти популярного советского артиста и каскадера Николая Ващилина. Удивительно, но в информационном пространстве трагические вести появились только сейчас, хотя звезды не стало еще несколько месяцев назад.

Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", выдающийся культурный деятель покинул этот мир летом. По неизвестной причине, кончина знаменитости прошла практически незаметно для общественности.

Что послужило причиной завершения земного пути Ващилина, также остается загадкой. Впрочем, смерть настигла звезду в достаточно почтенном возрасте. Покойному артисту было 76 лет, сообщает телеканал "360".

Его уход поразил многочисленную армию фанатов советских кинолент. Именно благодаря покойному каскадеру многие культовые киноленты получились яркими и динамичными. Звезда блистала в таких шедеврах советского кинематографа, как "Д’Артаньян и три мушкетера", "Белое солнце пустыни", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Сибириада" и "Звезда пленительного счастья".

К слову, ранее стало известно о смерти легендарного советского композитора Геннадия Гладкова.

Источник: Кино-театр.ру ✓ Надежный источник

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